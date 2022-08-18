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إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالطيبة

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 12:32

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالطيبة
من مكان الجريمة بالطيبة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أصيبت شابة، تبلغ من العمر 30 عاما من مدينة الطيبة، بجروح بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار من قبل جان مجهول نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، نهار اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشابة تعرضت لإطلاق النار وهي داخل سيارتها بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية في الطيبة.

وبحسب الشرطة فإن الشابة أصيبت جراء إطلاق الرصاص الذي استهدف سيارتها، إذ أصيبت السيارة بنحو 6 رصاصات إحداها أصابت الضحية بقدمها، ووصفت إصابتها بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة، ولم تبلغ عن معتقلين وخلفية الجريمة.

وصباح يوم أمس، قُتل الشاب سائد عبد المنعم زيد (25 عاما) بجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم 65، قتيلا بينهم 7 نساء عربيات.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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