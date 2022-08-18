إغلاق مطعم في الطيرة بادعاء تشغيل عمال من الضفة دون تصريح

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مطعما في مدينة الطيرة، لمدة 30 يوما، بادعاء تشغيل عمال من الضفة الغربية دون تصريح.

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإن "قائد لواء المركز، آفي بيتون، وقع على أمر إغلاق مطعم في الطيرة، لمدة 30 يوما، بعد أن ضبطت

الشرطة عمالا فلسطينيين يعملون فيه بدون تصريح".

وادعت الشرطة أنه "تم ضبط عدد من العمال الذين يعملون في المطعم، ويقيمون في منزل قريب وفره لهم صاحب المطعم".