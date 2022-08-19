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حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 07:36

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري
(تصوير طواقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق في سيارات خصوصية تعود لمواطنين من مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد النار في سيارات، إذ امتدت ألسنة النار إلى خطوط كهرباء في شارع 'ألنبي' بمدينة حيفا، وتمكنت الطواقم من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره لسيارات أخرى وأشجار قريبة، ولم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

ولم يبلغ عن إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارات، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

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#حيفا
#سيارات
#سلطة الإطفاء والإنقاذ
#حرائق

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

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