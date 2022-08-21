اعتقال مشتبهين بجريمة إطلاق النار وإصابة الطفل في عين ماهل

اعتقلت الشرطة أربعة مشتبهين في جريمة إطلاق النار التي أصيب خلالها الطفل جمال عبد المنعم شبلي (10 أعوام) في قرية عين ماهل، ليلة يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للشرطة فإنه "في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع نهاية الأسبوع في عين ماهل، والذي أصيب خلاله طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ألقى أفراد شرطة الشمال القبض على 4 مشتبهين".

وأضافت أنه "تمت إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في الناصرة، بناءً على طلب الشرطة لتمديد توقيفهم. تم الإفراج عن 2 من المشتبه بهم في ظل ظروف مشروطة، وتم تمديد توقيف اثنين من المشتبه بهم (29 عامًا)، من الناصرة وأم الفحم لغاية 22 آب/ أغسطس الجاري والتحقيق مستمر".

وكانت الشرطة قد اعتقلت أربعة أشخاص، أحدهم من سكان أم الفحم المتواجد بالحبس المنزلي مع قيد إلكتروني، إضافة لثلاثة آخرين من سكان الناصرة، وذلك بشبهة ضلوعهم في جريمة إطلاق النار على منزل في قرية عين ماهل والتسبب بإصابة الطفل.

وصرح والد الطفل أنه "في ساعة متأخرة من الليل سمعنا دوي إطلاق نار كثيف جدا. قمت وزوجتي وأطفالي ونظرنا من النافذة للشارع واعتقدنا أن الرصاص ليس نحونا، وفي نفس اللحظة شاهدت شخص وهو يقوم بتعبئة الذخيرة وشاهدت ثلاثة أشخاص آخرين، ثم أطلقوا النار تجاه الغرفة التي كان ينام فيها أطفالي. لدينا خمسة أطفال أصيب أحدهم والحمد لله بأن الله منحهم عمرا جديدا".

وأضاف أنه "كان ابني نائما مع أشقائه في غرفتهم ساعة إطلاق النار. اخترقت عيارات نارية جدران المنزل والشبابيك وطال الرصاص أيضا السيارات، وسقط عدد من الرصاصات في المكان الذي نام فيه أطفالي، وعندما وقف ابني جمال أصابته رصاصة في كتفه، فنقلنا أطفالي لغرفة أخرى، وحضر طبيبان من الحي وقدما العلاجات الأولية لابني وأوقفا نزف الدم ثم جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى. لم أستوعب حقيقة ما تعرضنا له لأنه لا علاقة لنا بالنزاعات".