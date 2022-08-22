  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل في تل أبيب

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 10:33

إصابة خطيرة لعامل في تل أبيب
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة عمل في شارع "فايبل" بمدينة تل أبيبن صباح اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ثم نقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابات عدة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وأمس الأحد، لقي حسن هشام وتد (29 عاما) وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما) من جت المثلث، مصرعيهما، وأصيب آخرون بجروح إثر سقوط جسم ثقيل عليهم في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل. وفي حادث آخر، لقي بلال محمد أسعد جبارين (56 عاما) من قرية المشيرفة في منطقة وادي عارة، مصرعه إثر سقوطه في بئر خلال عمله، في إحدى بلدات المجلس الإقليمي جلبوع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 45 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

بودكاست عرب 48

#عمال
#تل أبيب
#حوادث العمل
#الخليل

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع العاملين من جت: التحقيق في أسباب حادث العمل القاتل
مصرع العاملين من جت: التحقيق في أسباب حادث العمل القاتل

2022-08-22

الطيبة: الاعتداء على المرافق العامة لمصلحة من؟
الطيبة: الاعتداء على المرافق العامة لمصلحة من؟

2022-08-22

على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم
على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

2022-08-22

الأكثر قراءة

مصرع 3 عمال من جت المثلث وطلعة عارة في حادثي عمل

مصرع 3 عمال من جت المثلث وطلعة عارة في حادثي عمل

2022-08-21
احتجاجات للعمال الفلسطينيين عند حواجز الاحتلال

احتجاجات للعمال الفلسطينيين عند حواجز الاحتلال

2022-08-21
تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

2022-08-21
تقرير: عرض إسرائيلي جديد للبنان بملف الحدود البحرية

تقرير: عرض إسرائيلي جديد للبنان بملف الحدود البحرية

2022-08-21
مصرع الشابين وتد في حادث عمل:

مصرع الشابين وتد في حادث عمل: "المؤكَّد أن إهمالا" تسبّب بذلك

2022-08-21