إصابة خطيرة لعامل في تل أبيب

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة عمل في شارع "فايبل" بمدينة تل أبيبن صباح اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ثم نقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابات عدة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وأمس الأحد، لقي حسن هشام وتد (29 عاما) وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما) من جت المثلث، مصرعيهما، وأصيب آخرون بجروح إثر سقوط جسم ثقيل عليهم في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل. وفي حادث آخر، لقي بلال محمد أسعد جبارين (56 عاما) من قرية المشيرفة في منطقة وادي عارة، مصرعه إثر سقوطه في بئر خلال عمله، في إحدى بلدات المجلس الإقليمي جلبوع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 45 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.