مصرع العاملين من جت: التحقيق في أسباب حادث العمل القاتل

تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد اعتقال ثلاثة من المسؤولين عن ورشة البناء في طيرة الكرمل، والتي لقي فيها حسن هشام وتد (29 عاما) وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما) من جت المثلث، مصرعيهما، أمس، إثر سقوط جسم ثقيل في مكان العمل.

ونسبت الشرطة شبهات التسبب بمصرع العاملين بالإهمال، والتسبب في إصابة بسبب الإهمال، وانتهاك تعليمات السلامة، لكل من مشغل الرافعة ومقاول البناء ونائب رئيس التشغيل في شركة المصاعد

وأعلنت مؤسسة السلامة والصحة المهنية أنها ستقدم شكوى ضد شركة البناء إلى مسجل المقاولين.

ويواصل محققو قسم الأمان في وزارة العمل ومحققو وحدة "بيليس" من "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، التحقيق في اتجاهين، الأول، فحص إمكانية اصطدام الرافعة بحجرة "كابينة" المصعد ما تسبب بسقوطها. والاتجاه الآخر، فحص ما إذا كان الفنيون يقفون على سطح المصعد، أثناء رفع المصعد، وأجروا عملية غير صحيحة ونتيجة لذلك، صعد المصعد دون دعم، وبالتالي تسبب بوقوع حادث العمل الكارثي.

واعتقلت الشرطة مع بدء التحقيق، أمس، ستة من المشتبه بهم لتسببهم في مصرع العاملين بسبب الإهمال. ويجري التحقيق مع كافة الذين تم اعتقالهم بشكل منفصل، إذ مُنعوا من التواصل فيما بينهم، لئلا ينسقوا اقوالهم فيما بينهم ويعرقلوا مجريات التحقيق.

وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح مدير المشروع ومساعد السلامة وموجه الرافعة وحوّلتهم للحبس المنزلي، في حين ستنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد اعتقال مشغل الرافعة والمقاول ونائب رئيس التشغيل في شركة المصاعد.