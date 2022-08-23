إخلاء بناية سكنية بسبب حريق في عكا

أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ، فجر اليوم الثلاثاء، بناية سكنية تضك 7 طوابق في شارع "حطيفات غولاني" بمدينة عكا، إثر حريق شب في شقة سكنية بالطابق السادس.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي بأنه "خلال البحث عن عالقين وإخماد النيران تم إخلاء عدد من السكان في البناية السكنية بسبب الدخان الكثيف. ولم يبلغ عن إصابات، ويجري تحقيق في أسباب اندلاع الحريق".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم تكشف أسباب اندلاع الحريق لغاية الآن.