إلغاء إمر هدم لمبنى زراعي في حي أبو راشد بالنقب

قبلت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، الأسبوع الجاري، التماس قدمه المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، ضد أمر الهدم الإداري الذي أصدرته لجنة التنظيم والبناء المحلية "بني شمعون" لمبنى زراعي في حي أبو راشد في النقب، وأمرت بإبطال أمر الهدم نهائيا.

المحامي د. قيس ناصر

وقبلت المحكمة في قراراها طعون المحامي د. قيس ناصر ضد شرعية أمر الهدم وإجراءات إصداره، وأكدت أن الخروقات القانونية التي ثبتت لها بالأدلة في إجراءات إصدار أمر الهدم من جهة لجنة التنظيم والبناء "بني شمعون" تستلزم إبطال أمر الهدم، وهو قرار قضائيّ لا يُعطى إلا في حالات خاصة جدا، وفقا لما جاء في قرار المحكمة.

ويقع المبنى المذكور في حي أبو راشد المهدد بالترحيل، بالقرب من بلدة "لهافيم"، إذ يواصل المحامي د. قيس ناصر الدفاع عن الحي أمام المحاكم والمؤسسات الإسرائيلية.