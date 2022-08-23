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وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 12:27

وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر
ضحية الجريمة فؤاد عوف
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي الشاب فؤاد طارق عوف (28 عاما) من جديدة المكر، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها في جريمة إطلاق نار قبل أيام في البلدة.

وكان الضحية وشاب آخر (21 عاما)، قد أحيلا مساء يوم الجمعة الماضي إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا بعد تعرضهما لإطلاق نار.

وجاء في التفاصيل، آنذاك، أن الضحية أصيب بجراح وصفت بالحرجة جدا، بينما وصفت حالة المصاب الآخر بالخطيرة.

وسادت أجواء من الحزن على جديدة المكر فيما يتوافد المعزون إلى منزل العائلة منذ إعلان وفاة الشاب في المشفى.

66 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبمقتل الشاب من جديدة المكر، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري إلى 66 قتيلا من بينهم 7 نساء عربيات.

وتتواصل جرائم القتل في البلدات العربية دون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الخطير وغير الإنساني، وفي ظل تقاعس الشرطة وتواطؤها مع عصابات الإجرام وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع العربي وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الواضح من متابعة الوضع القانوني لجرائم القتل الآخذة بالازدياد.

بودكاست عرب 48

#جديدة المكر
#فؤاد عوف
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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