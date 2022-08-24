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انخفاض في أسعار الوقود مطلع أيلول المقبل

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 10:20

انخفاض في أسعار الوقود مطلع أيلول المقبل
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المتوقع أن تنخفض أسعار الوقود في البلاد للمرة الثانية على التوالي، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بنحو 40 أغورة لليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" بعد أن جرى خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وفي حال لم يتوقف تراجع أسعار النفط في العالم.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وانخفضت أسعار الوقود، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022 في البلاد، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الماضي، في مسار الخدمة الذاتية، علما بأن ذلك تزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى تمديده لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#أسعار الوقود
#محروقات
#بنزين
#محطات وقود
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