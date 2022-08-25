النقب: هدم دكان في الزرنوق.. "كل ما يحصل هو انتقام من العرب"

أقدمت وحدات الهدم والخراب الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على هدم دكان صغير في قرية الزرنوق غير المعترف بها إسرائيليا في النقب، وسط حضور شرطي مكثف، وجاء هذا القرار على يد ما يسمى بـ"سلطة توطين البدو".

ويُشار إلى أن هذا الدكان المتنقل يخدم أكثر من 300 شخص من قرية الزرنوق والمنطقة، وبعد الهدم سيضطر المواطنون للسفر مدة طويلة حتى يصلون إلى الدكاكين والبقالات المختلفة، إما عن طريق السفر بالمركبة أو سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة في منطقة النقب التي يسكنها الفلسطينيون البدو والتي تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية اللازمة.

ويُذكر أن الدكان الذي هُدم يعود إلى سمير أبو هدوبة من قرية الزرنوق، فيما تم هدم بيت المواطن ثلاث مرات سابقًا، بادعاء البناء دون ترخيص.

صورة من ركام الدكان

وفي حديث لمراسل "عرب ٤٨" مع أحد أفراد عائلة هدوبة التي هدمت السلطات الإسرائيلية دكانها، قال مهدي أبو هدوبة إن "قوات كبيرة جدًا من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت القرية أمس، وباشرت بهدم الدكان، ومنعتنا من الاقتراب من المكان، والوحدات التي نفذت القرار تابعة (لما يسمى) بـ‘سلطة تطوير وتوطين البدو‘، التي اتخذت القرار ونفذته".

وأوضح أبو هدوبة أنه "تم تدمير كل شيء في المكان، بشكل انتقامي وحتى لا يتسنى لنا إعادة استخدام أي شيء، بالإضافة إلى ذلك، المبنى الذي تم هدمه لم يتلق أوامر هدم سابقًا أو حتى إخلاء، الهدم حصل بشكل مفاجئ".

وختم أبو هدوبة قائلا إنها "هذه ليست المرة الأولى التي يتم بها هدم لأفراد العائلة، إذ أننا دفعنا غرامات وخسائر وهدم تصل لأكثر من ربع مليون شيكل، وهذا دون الهدم الذي حصل للدكان الذي يصل إلى أكثر من 100 ألف شيكل، الاستهداف الحاصل هو انتقام من أهالي النقب".

وفي لقاء لـ"عرب ٤٨" مع الناشط أمير أبو قويدر، قال إن "السلطات الإسرائيلية تلاحق العرب في النقب على أبسط الأمور، لا يعقل أن يُهدم دكان صغير جدًا وهو متنقل أيضًا بذريعة عدم وجود تراخيص، وهذا ليس أول مبنى متنقلا يتم هدمه في الزرنوق إنما الثاني خلال مدة قصيرة، إذ أن السلطات تستهدف منازل العرب في النقب ومصالحهم ومصادر رزقهم، وكل هذه السياسات تتبع ضد الأهالي لمحاولة تهجيرهم لكننا هنا باقون ولن نتنازل".

وأضاف أبو قويدر أن "هجمة شرسة منظمة من قبل ما يسمى ‘سلطة تطوير وتوطين البدو‘، هذه السلطة تلاحق العرب في النقب وتدمر منازلهم ومصالحهم بشكل تعسفي ومبالغ، ويجب وقف كل ما يحصل لأنه يعد انتقام من العرب في النقب".