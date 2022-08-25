مصرع شابة دهسها قطار في هرتسليا

لقيت شابة، في العشرينيات من العمر، مصرعها ظهر اليوم، الخميس، إثر تعرّضها للدهس من قبل قطار في مدينة هرتسليا.

وكانت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" قد استُدعيت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاجات الأولية للشابة، وأجرت عمليات إنعاش محاولة إنقاذها بعد أن أصيب بجروح بالغة الخطورة، لكنها اضطرت إلى اقرار وفاتها في المكان متأثرة بإصابتها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، وجمعت الأدلة والبراهين من موقع الحادث، ولم تعلن عن أية تفاصيل أخرى.