إحياء ذكرى شهداء الفحم واللجون المهجرة وزيارة أضرحتهم

نظمت اليوم، الجمعة، فعالية تخليدا لذكرى شهداء مدينة أم الفحم واللجون المهجرة، في مقبرة المحاجنة والمحاميد في أم الفحم ومقبرة اللجون المهجرة في أراضي الروحة المهجرة قضاء مدينة حيفا.

وانطلقت الفعالية من مقبرة المحاجنة والمحاميد، إذ جرى إزاحة الستار عن الأضرحة ومن ثم الانتقال إلى مقبرة اللجون المهجرة في أراضي الروحة، حيث رُسم على كل ضريح علم فلسطين بالإضافة إلى كتابة أسماء الشهداء على الأضرحة.

وكان بين المشاركين عدد من أهالي أم الفحم والمنطقة ومجموعة من عوائل الشهداء، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، النائب أيمن عودة، بالإضافة إلى اللجنة الشعبية والحراك الفحماوي الموّحد.

وتهدف الفعالية إلى تخليد الشهداء الذين استشهدوا بين الأعوام 1917 و1948، الذي وصل عددهم إلى نحو 45 شهيدا في اللجون وأم الفحم.

وقال أحد أعضاء لجنة تخليد الشهداء التي أشرفت على الفعالية، لـ"عرب 48"، إنه "سيتم العمل على تخليد كل شهداء أم الفحم حتى 9 كانون الثاني/يناير 2023، الذي يصادف يوم الشهيد الفلسطيني".

إلى ذلك، جاءت هذه الفعالية في ظل ما تتعرض له مقبرة اللجون المهجرة من عمليات نبش وتخريب وإزاحة الأضرحة من قبل جماعات يهودية متطرفة.