إصابة خطيرة إثر حادث طرق في زيمر

أُصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء حادث سير وقع في بلدة زيمر، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الشاب المصاب، كان يستقلّ درّاجة ناريّة عندما وقع حادث السير الذي لم تُعرف أسبابه بعد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "بلينسون" في مدينة بيتح تكفا، لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقِل الشاب إلى المشفى فيما كانت حالته خطيرة، خصوصا أن إصابته تركزت في الرأس. كما أنه نُقِل فيما كان يخضع للتنفس الاصطناعي.