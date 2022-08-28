  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة إثر حادث طرق في زيمر

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 22:48

إصابة خطيرة إثر حادث طرق في زيمر
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء حادث سير وقع في بلدة زيمر، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الشاب المصاب، كان يستقلّ درّاجة ناريّة عندما وقع حادث السير الذي لم تُعرف أسبابه بعد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "بلينسون" في مدينة بيتح تكفا، لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقِل الشاب إلى المشفى فيما كانت حالته خطيرة، خصوصا أن إصابته تركزت في الرأس. كما أنه نُقِل فيما كان يخضع للتنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#إصابة خطيرة
#حادث سير
#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#زيمر

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شجار في نوف هجليل: إصابة شابّة... و4 أطفال استنشقوا غازا مُدمعا
شجار في نوف هجليل: إصابة شابّة... و4 أطفال استنشقوا غازا مُدمعا

2022-08-28

19 قتيلا في باقة وجت خلال 3 أعوام: "سمعت إطلاق الرصاص... لأعلم بعد دقائق أن شقيقي هو الضحيّة"
19 قتيلا في باقة وجت خلال 3 أعوام: "سمعت إطلاق الرصاص... لأعلم بعد دقائق أن شقيقي هو الضحيّة"

2022-08-28

وقفة إسناديّة للأسير خليل عواودة أمام المشفى الذي يقبع فيه
وقفة إسناديّة للأسير خليل عواودة أمام المشفى الذي يقبع فيه

2022-08-28

الأكثر قراءة

مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث طرق

مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث طرق

2022-08-27
إسرائيل: مكتب حماس في تركيا هو التحدي الأكبر في العلاقات مع أنقرة

إسرائيل: مكتب حماس في تركيا هو التحدي الأكبر في العلاقات مع أنقرة

2022-08-27
هستيريا إسرائيلية!

هستيريا إسرائيلية!

2022-08-27
برشلونة يستهدف ضم لاعب من الدوري الفرنسي

برشلونة يستهدف ضم لاعب من الدوري الفرنسي

2022-08-27
حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

2022-08-27