رفض استئناف مشتبه بتهديد عائلة عربية بسيف في الجليل

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، استئناف مشتبه يهودي يدعى أوري شحوري 71 عاما) من مدينة كرميئيل، جرى توثيقه بشريط فيديو وهو يهدد عائلة عربية من قرية يركا في الجليل بسيف أشهره بوجهها، أمس الإثنين.

وبموجب القرار فإن المشتبه سيبقى رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، لغاية يوم الخميس المقبل.

وكانت محكمة الصلح في عكا، قد قررت أمس الإثنين، تمديد اعتقال المشتبه به، لغاية الخميس، بشبهة قيامه بتهديد العائلة بعد أن تجاوزته السيارة التي كانت تستقلها العائلة من يركا وبينها طفل، بالقرب من منطقة "تسوريت" على شارع 85، ما أثار الخوف في نفوس ركاب السيارة.

وجرى توثيق المشتبه به بشريط فيديو وهو يهدد العائلة مشهرا سيفا، ومعتديا بالسيف على السيارة التي كانت العائلة داخلها.

ووفقا لمحامي الدفاع عن المشتبه به فإنه "كان متطوعا في الشرطة لسنوات طويلة. وشعر أنه مهدد بسبب السياقة المتهورة للسائق، وأنه بخطر على حياته، ولم تكن لدى المشتبه أي نية للمس بالعائلة، إذ ترك المكان بعدما شاهد العائلة داخل السيارة".