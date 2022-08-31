مجد الكروم: تلويح بالإضراب في إعدادية محمود درويش

هددت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة محمود درويش الإعدادية في بلدة مجد الكروم، بالإضراب لمدة يومين مع بداية العام الدراسي الجديد يوم غد، الخميس.

ومن المقرر أن تعقد جلسة بين المجلس المحلي ولجنة أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة مساء اليوم، الأربعاء، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال التي تجري في المدرسة منذ شهرين ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب يوم غد، على أن يتم فيما بعد النظر في قرار الإعلان عن الإضراب؛ حسب المعلومات التي استقاها "عرب 48".

وجاء في رسالة أبرقتها لجنة أولياء أمور الطلاب في إعدادية محمود درويش إلى رئيس المجلس المحلي، أنه "بعد زيارتنا للمدرسة ومعاينة جهوزيتها من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الأمن والأمان فيها لطلابنا، وجدنا بأن المدرسة وللأسف الشديد غير جاهزة وغير آمنة لاستقبال طلابنا مع بداية السنة الدراسية، إذ كنا قد وُعدنا منكم ومن مدير المدرسة، حسين سريس، بأن المدرسة ستكون جاهزة في 1 أيلول/ سبتمبر".

وأضافت "بما أن المدرسة غير جاهزة فإننا نعلمكم بذلك عن قرارنا بالإضراب العام، والذي سيكون ابتداء من 1 أيلول/ سبتمبر ولغاية 3 أيلول/ سبتمبر الوشيك، لعل وعسى أن تكون هذه المدة كافية لاستكمال تجهيز المدرسة".

وبدوره، عقب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، في حديث لـ"عرب 48" بالقول إن "المدرسة تخضع لأعمال تقوية من ناحية البنية التحتية للمبنى بميزانية بلغت 10 ملايين شيكل، وقد بدأنا بهذا المشروع منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي وهو بحاجة لثمانية أشهر حتى إنجازه بشكل نهائي".

وأضاف أن "المدرسة من ناحيتنا ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك سيكون بموازاة مواصلة العمل وإتمام المشروع الذي بدأنا به، سيما وأن الحديث يدور عن مدرسة قديمة ويجري العمل بها من أجل تحويلها إلى مدرسة جديدة".

وأشار إلى أننا "قمنا بتجهيز صفوف متنقلة لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى عزل المنطقة التي يجري العمل فيها بواسطة إقامة جدار من أجل توفير الأمان للطلاب وبشكل لا يؤثر على سير الحياة التعليمية في المدرسة".

وختم صليبي بالقول إنه "سنجتمع مع لجنة أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة، مساء اليوم، إذ سنقوم بالتداول في كافة الأمور المتعلقة بالمدرسة، وآمل أن يتم تفهم المشروع الذي تخضع له المدرسة من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلابنا".

وتوجه "عرب 48" إلى لجنة أولياء أمور الطلاب في إعدادية محمود درويش للحصول على تعقيبها، إلا أنها أرجأت التعقيب في الوقت الحالي إلى ما بعد الاجتماع المقرر له، مساء اليوم.