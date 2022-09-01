تقديم لائحة اتهام ضد أيمن زلفي من عكا على خلفية الهبة الشعبية

قدّمت النيابة العامّة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، ضدّ أيمن زلفي (29 عاما) من عكا، على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

ونسبت النيابة للشاب تهمة المشاركة في الاعتداء على شخص يهودي يدعى مور غناشفيلي خلال أحداث الهبة الشعبية في عكا في أيار 2021.

وقدمت النيابة كذلك، سابقا، أربعة لوائح اتهام ضد ستة شبان عرب من عكا، نسبت إليهم الاعتداء على المذكور والتسبب له بإصابات خطيرة.

ووفقا للائحة الاتهام فإن الشاب زلفي كان أحد الذين ألقوا حجارة على سيارة غناشفيلي واعتدوا عليه بقسوة عندما حاول الهرب من سيارته بعد تحطيمها.

وادعت النيابة أن خلفية الاعتداء دوافع قومية وعقائدية.

واعتقلت الشرطة زلفي العام الماضي على خلفية هبة الكرامة وجرى إطلاق سراحه لاحقا، ليتم اعتقاله مرة ثانية في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 33 شابا؛ وهم: إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني، كامل طوالبة، خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم، أحمد سعدي وأيمن زلفي.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت، حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وأشارت النيابة العامة في التقرير إلى أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".