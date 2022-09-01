نحو 2.5 مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة

أفتتح صباح اليوم الخميس، في إسرائيل، العام الدراسي الجديد، حيث انتظمت الدراسة في جميع المراحل المدرسية بعودة 2496000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة والمدارس بعد عطلة الصيف، بينهم أكثر من 570 ألف طالب وطالبة من المجتمع العربي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الدراسة انتظمت من مرحلة جيل الطفولة المبكرة حتى المرحلة الثانوية، حيث تم تخصيص، اليوم الأول، من العام الدراسي باستقبال الطلاب والطالبات بأجواء احتفالية، حيث جرى تعريفهم على المعلمين والمعلمات، ومختلف مرافق وأقسام المدارس، وقدمت لهم شروحات عن البرامج التعليمية.

وأظهرت معطيات وزارة التربية التعليم، بأن عدد الطلاب في مرحلة البساتين يبلغ 544 ألف طفل، بينما عدد طلاب المرحلة الابتدائية 1140000 طالب، من بينهم 177 ألف طالب وطالبة في صفوف الأول، و290 ألف طالب وطالبة يتعلمون في التعليم الخاص.

أما في المرحلة الإعدادية، هناك 325 ألف طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الثانويات 488 ألف طالب وطالبة، من بينهم 136 ألف طالب في صفوف الثواني عشر.

ويعمل في جهاز التربية التعليم والمدارس في إسرائيل 218 الف معلم ومدير، في 5440 مدرسة و22050 بستان.

ويأتي افتتاح العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة، بعد أن توصلت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة المالية، لتنتظم بذلك الدراسة في المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية والبساتين وجيل الطفولة المبكرة.

بيان مشترك لوزارة المالية، وزارة التربية ونقابة المعلمين الابتدائيين

بعد مفاوضات مطولة بين وزارة المالية، التربية، ونقابة المعلمين الابتدائيين تم التوصل لاتفاق، وفيما يلي أهم بنوده:

* رفع أجور معلم مبتدئ إلى 9,000 شيكل وإضافة 1,100 شيكل على الأقل لكل موظف، ومنح منحة مالية تقدر بـ10 آلاف شاقل للمواظبة والاستمرار في جهاز التعليم بعد مرور 3 سنوات.

* رفع أجور المديرين المبتدئين لـ 19 ألف شيكل.

*ملاءمة برنامج العطلات المدرسية.

*تشجيع التميز: يتم منح المدير سلة مالية يستطيع منحها للمعلم المتفوق ( 400-1000 شيكل).

وتكون هناك الامكانية واردة لتوقيع عقود عمل مع خبراء خارجيين من خارج جهاز التعليم.

*تحسين الأجور للوظائف المختلفة:

*إضافة مالية لا تقل عن 1,000 شيكل لمربي الصف.

*إضافة مالية لمركز طبقة أو لنائب مدير لا تقل عن 1,100 شيكل.

* إضافة مالية لمديرة روضة لا تقل عن 1,500 شيكل.

* علاوة في الأجور للمستشارين بنسبة من %12- %18 .

إضافة مالية للمربين ولمديرات الروضات الذين يدمجون في الصف طلاب التربية الخاصة.

*رفع نسبة الوظيفة بشكل تدريجي لـ %100

*تغيير طريقة إقالة موظفي جهاز التربية بشكل ناجع أكثر.

*زيادة فترة الحصول على درجة معلم ثابت في جهاز التعليم لـ3 سنوات.

* ثبات في جهاز التعليم ولا إضرابات لغاية 31.12.2026

وزارة المالية قررت بالإضافة لذلك، زيادة فترة مدارس العطلة الصيفية لغاية 31.7 وتوسيع البرنامج ليشمل الصف الرابع.