الطيبة: نصب خيمة اعتصام بمنزل عائلة أبو حجاج المهدد بالهدم

نصبت اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة مساء اليوم، الجمعة، خيمة اعتصام في منزل عائلة أبو حجاج المهدد بالهدم الفوري.

وجاء نصب خيمة الاعتصام بقرار من اللجنة الشعبية في الطيبة بالتعاون مع العائلة التي يتهدد الهدم منزلها، وذلك كخطوة احتجاجية عملية أولى لحماية المنزل من الهدم.

وأعلنت اللجنة الشعبية خلال اجتماعها أمس، الخميس، عن شروعها بنصب خيمة الاعتصام بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم غد، السبت، في الساعة السادسة مساء.

منزل عائلة أبو حجاج المهدد بالهدم

وناشدت اللجنة الشعبية في الطيبة التوافد إلى خيمة الاعتصام والمشاركة في الفعاليات المقرر تنظيمها خلال الأيام القادمة.

وسلمت السلطات الإسرائيلية، أمر هدم فوري لمنزل عائلة أبو حجاج، إذ أنذرت السلطات العائلة، بأنها ستتكبد تكاليف الهدم، في حال لم تقم بهدم منزلها بنفسها.

ومما يذكر أن الهدم يتهدد منزل العائلة في المدينة، بذريعة البناء دون ترخيص، وهي حجة تتذرّع بها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ أوامر هدم عديدة في البلدات العربية في أراضي 48. كما تتذرّع السلطات بأنّ المنزل مبنيّ في وادٍ والمنطقة التابعة له، وغير المُتاح البناء فيها.