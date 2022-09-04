اعتقال شاب من رهط بشبهة الاعتداء على طبيب

اعتقلت الشرطة، اليوم الأحد، شابا من مدينة رهط بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول تعرّض طبيب، يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى سوروكا، للاعتداء مما اضطره لتلقي العلاج. واعتقلت الشرطة شابا (19 عاما) من رهط، من المستشفى، بشبهة الاعتداء على الطبيب، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل وأسبابه.

وفي السياق، جاء في بيان أصدره مستشفى سوروكا أنه "قام أحد المتعالجين بالاعتداء على طبيب في غرفة الطوارئ، وقام أبناء عائلة المعتدي بإثارة الشغب، وعلى الفور قام حراس الأمن باحتواء الأمر واستدعاء الشرطة التي اعتقلت عددا من المشتبهين".

وأعربت إدارة المستشفى عن استنكارها الاعتداء، وقالت إنها "ترى بمثل هذه الأعمال همجية ولا تتوانى في علاجها بالطرق القانونية".