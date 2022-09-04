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النقب: نصب خيام من أجل السكن والعيش الكريم

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 15:54

النقب: نصب خيام من أجل السكن والعيش الكريم
نصب خيام في منطقة أم علق بالنقب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، عن استنكارها لما وصفته بـ"تقاعس السلطة في حل الضائقة السكنية لعائلة الدبسان، منذ عشرات السنين، مع العلم أنهم يمتلكون آلاف الدونمات في منطقة الشريعة".

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، إن "هذا التقاعس هو سياسة ممنهجة منذ سنوات تجاه عرب النقب، وكل ما تريده السلطة هو تجريد الناس من أراضيهم وإسكانهم في قرى سردين وبناء عامودي، وتستهدف التضييق عليهم، وهذا ما يرفضه السكان".

وفي السياق، نصبّت عائلة الدبسان خياما في منطقة أم علق بالنقب، جنوبي البلاد، من أجل السكن والعيش الكريم.

وأكدت اللجنة أن "هذه المنطقة قريبة من اللقية، ومخطط مستقبليا أن تكون جزء منها".

وختمت لجنة التوجيه بالإعراب عن "دعم موقف العائلة الثابت، وصمودهم من أجل التخطيط والثبات في هذه المنطقة".

بودكاست عرب 48

#النقب
#أم علق
#أزمة السكن
#لجنة التوجيه

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