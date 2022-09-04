  2. محليات
  3. أخبار محلية

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 14:48

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون
آثار هدم السياج في عيلبون، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

هدمت سلطات التنظيم والبناء بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، سياجا حديديا يحيط بكرم زيتون تعود ملكيته لكامل مزلبط من قرية عيلبون، على الرغم من استجابة صاحب الأرض لطلب لجنة التنظيم والبناء بألا يعلو السياج عن ارتفاع متر ونصف.

وفوجئ صاحب كرم الزيتون بأن آليات التنظيم والبناء أزالت السياج كليا، مخلفة خرابا في قطعة الأرض.

وقال كامل مزلبط من عيلبون في حديثه لـ"عرب 48" إنه "أقمنا هذا السياج لحماية كرم الزيتون في منطقة الطبراني بالقرب من عيلبون. السياج كان في البداية على ارتفاع 1.8 م، لكن لجنة التنظيم والبناء طالبتنا بخفض ارتفاع السياج على ألا يعلو عن 1.5، وقمنا فعلا بقص ارتفاع السياج وصولا وفقا لطلب لجنة التنظيم والبناء، وعلى الرغم من ذلك قاموا، صباح اليوم، بهدمه بشكل تعسفي".

وختم مزلبط بالقول إنه "أعمل مهندسا وأعي القوانين جيدا. لم أخالف القانون بتاتا، والسياج أقيم بما يسمح فيه القانون في المنطقة، وكما هو معلوم فإن السياج معد لحماية كرم الزيتون من الحيوانات العاشبة التي تحدث أضرارا كبيرة لكرم الزيتون، ولا يوجد أي مبرر لفعل لجنة التنظيم هذا، خاصة وأننا استجبنا لكافة مطالبها".

بودكاست عرب 48

#عيلبون
#التنظيم والبناء
#كروم الزيتون
#كامل مزلبط

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: نصب خيام من أجل السكن والعيش الكريم
النقب: نصب خيام من أجل السكن والعيش الكريم

2022-09-04

أهالي النقب يرفضون مخططا جديدا لتحريش أرض النقع
أهالي النقب يرفضون مخططا جديدا لتحريش أرض النقع

2022-09-04

اعتقال شاب من رهط بشبهة الاعتداء على طبيب
اعتقال شاب من رهط بشبهة الاعتداء على طبيب

2022-09-04

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية

الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية

2022-09-03
استشهاد الأسير موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

استشهاد الأسير موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

2022-09-03
حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا

2022-09-03
برفقة مدمرة أميركية: سفينة حربية تركية تصل حيفا

برفقة مدمرة أميركية: سفينة حربية تركية تصل حيفا

2022-09-03

"جيمس ويب" يلتقط أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

2022-09-03