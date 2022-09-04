هدم سياج لكرم زيتون في عيلبون

هدمت سلطات التنظيم والبناء بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، سياجا حديديا يحيط بكرم زيتون تعود ملكيته لكامل مزلبط من قرية عيلبون، على الرغم من استجابة صاحب الأرض لطلب لجنة التنظيم والبناء بألا يعلو السياج عن ارتفاع متر ونصف.

وفوجئ صاحب كرم الزيتون بأن آليات التنظيم والبناء أزالت السياج كليا، مخلفة خرابا في قطعة الأرض.

وقال كامل مزلبط من عيلبون في حديثه لـ"عرب 48" إنه "أقمنا هذا السياج لحماية كرم الزيتون في منطقة الطبراني بالقرب من عيلبون. السياج كان في البداية على ارتفاع 1.8 م، لكن لجنة التنظيم والبناء طالبتنا بخفض ارتفاع السياج على ألا يعلو عن 1.5، وقمنا فعلا بقص ارتفاع السياج وصولا وفقا لطلب لجنة التنظيم والبناء، وعلى الرغم من ذلك قاموا، صباح اليوم، بهدمه بشكل تعسفي".

وختم مزلبط بالقول إنه "أعمل مهندسا وأعي القوانين جيدا. لم أخالف القانون بتاتا، والسياج أقيم بما يسمح فيه القانون في المنطقة، وكما هو معلوم فإن السياج معد لحماية كرم الزيتون من الحيوانات العاشبة التي تحدث أضرارا كبيرة لكرم الزيتون، ولا يوجد أي مبرر لفعل لجنة التنظيم هذا، خاصة وأننا استجبنا لكافة مطالبها".