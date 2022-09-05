استمرار الإضراب في ابتدائية العهد باللقية

تظاهر عدد من أهالي طلاب مدرسة العهد الابتدائية في قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين، أمام المجلس المحلي، احتجاجا على ما وصفوها بـ"الأوضاع المزرية في المدرسة".

ورفع الأهالي والطلاب في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتبت عليها شعارات بينها "وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك" و"إضراب حتى تحقيق مطالبنا".

وأكد الأهالي أن الإضراب الذي باشروا به منذ مطلع العام الدراسي، يوم 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، سيتواصل لغاية تحقيق المطالب وعودة الطلاب بأمان للمدرسة.

وأكدت لجنة أولياء الأمور في مدرسة العهد الابتدائية في اللقية استمرار الإضراب المفتوح، وذلك احتجاجا على "الظروف الصعبة التي يتعلم فيها الطلاب". وأضافت أنه "سنقوم بتصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة إن لم يتم التوصل لاتفاق وحل المشكلة".

وأوضحت لجنة أولياء الأمور أنها "بدأت الاتصالات مع المجلس المحلي ووزارة التربية والتعلم منذ أكثر من عام، والمراسلات والاتصالات موثقة، البعض كان يوعدنا بحل المشكلة والبعض الآخر كان يتجاهل اتصالاتنا".

وشددت على أن "الظروف التعليمية في المدرسة صعبة جدا نتيجة اكتظاظ الطلاب، حيث يتعلم في المدرسة 680 طالبا بينما المدرسة تستطيع استيعاب 480 طالبا فقط. نتيجة الاكتظاظ تم إضافة كرفانات غير صالحة للدراسة والعمل على 4 استراحات، بينما نصف طلاب المدرسة يتعلمون والنصف الآخر في الساحة، والكل يدرك أن الضجة التي يصدرها الطلاب في الخارج لا تعطي فرصة للطلاب للتعلم".

وختمت اللجنة بالقول إن "الإضراب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المسؤولين لحل المشكلة، ونحن نعلم مدى الضرر الذي قد يسببه الإضراب لنا جميعا، ولكن الضرر الأكبر هو استمرار التعليم في هذه الظروف التي ستؤدي حتما لمشاكل تعليمية واجتماعية وسلوكية عند أبنائنا".

تعقيب مجلس اللقية المحلي

عقب مجلس اللقية المحلي على الإضراب المفتوح في مدرسة العهد الابتدائية بالقول إن "المجلس المحلي اللقية افتتح بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مدرسة جديدة في مجمع من الأبنية المؤقتة، والتي ستكون بمثابة حل مؤقت للطلاب (بجوار اللقية) حتى التوصل لحل دائم".

وأشار المجلس إلى أنه "بعد افتتاح المدرسة الجديدة ستنتهي مشكلة الاكتظاظ في مدرسة العهد أو تنخفض. كما يدعو المجلس المحلي أهالي الحي ووزارة التربية والتعليم وسلطات إنفاذ القانون إلى العمل ضد استيلاء البعض على الأراضي العامة في الأراضي العامة المجاورة للمدرسة، الأمر الذي يتسبب في منع تحقيق الحل".