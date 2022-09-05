التحقيق مع قيادات من النقب لاستقبالهم الشيخ الأردني طراد الفايز

خضع العديد من المشايخ والقيادات في النقب، مؤخرا، إلى تحقيقات لدى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشباك"، وذلك بسبب استقبال واستضافة الشيخ والقاضي الأردني طراد الفايز.

وتأتي هذه التحقيقات مع قيادات من النقب، عقب الأمر الصادر عن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الذي يقضي بمنع دخول الفايز إلى البلاد، بزعم ما أسمته "التحريض ضد إسرائيل".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن التحقيق مع قيادات من النقب تم في مركز شرطة البلدات "عياروت طال"، حيث طالت التحقيقات معظم من وجه دعوة للشيخ الفايز واستقبله، وكذلك عدد من المشاركين في استقباله واستضافته.

وتمحورت تحقيقات الشرطة حول الدوافع لاستقبال واستضافة الفايز؟، ولماذا تم قبول الدعوة والمشاركة في استقباله؟، وأيضا لماذا لم يتم الاعتراض على تصريحات الفايز، وما تعتبره السلطات الإسرائيلية "تحريضا"؟، علما أن التصريح بدخول الفايز البلاد صدر عن السلطات الإسرائيلية.

وأكد بعض من المشايخ والقيادات ممن تم إخضاعهم للتحقيق، أن التصريح بدخول الشيخ الفايز للبلاد صادر عن السلطات الإسرائيلية، كما أنهم لم يعرفوا بمضمون وفحوى خطابه، علما أن أحد الذين خضعوا للتحقيق، كان رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، الشيخ عطية الأعسم.

وأوضح الشيخ الأعسم أن التحقيق الذي أخضع له من قبل الشرطة استمر لمدة ساعة ونصف، ولم يتمحور فقط حول زيارة الشيخ طراد الفايز، بل أيضا حقق معه حول مضمون خطبة الجمعة في مسجد أبو تلول حيث يسكن.

وأكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، أن تصريحاته وخطبته تأتي ضمن النضال المدني المشروع للمواطنين العرب في النقب، وحقهم في البقاء فوق أراضيهم وتصديهم لمخططات التهجير والتشريد.

ورفض الأعسم مزاعم شبهات التحريض التي وجهت له من قبل الشرطة خلال التحقيق معه، قائلا "عندما نطالب بحقوقنا الشرعية في الماء والكهرباء والبنى التحتية يتم محاربتنا في بيوتنا وعلى أراضينا".