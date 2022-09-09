اللّجون المهجّرة: إزالة نصب تذكاريّ يخلّد الشّهداء 

أزالت جهات مجهولة، اليوم الجمعة، نصبا تذكاريًّا يُخلّد شهداء اللّجون المهجرة في منطقة الروحة قضاء مدينة حيفا، وذلك بعد نصبه بنحو أسبوعين.

وكان النصب التذكاري قد وضع خلال فعالية تخليد شهداء أم الفحم واللّجون المهجرة التي أقيمت يوم 26 آب/ أغسطس الماضي. وعمل على وضع النصب التذكاري، لجنة شهداء اللّجون وأم الفحم، وذلك بالتعاون مع نشطاء وقيادات من مدينة أم الفحم.

النصب التذكاري لحظة وضعه من قبل لجنة تخليد شهداء أم الفحم واللّجون ("عرب 48")

ووضع النصب في مقبرة اللّجون المهجرة، وهو عبارة عن حجر صخري كبير، نُحتت عليه أسماء شهداء مدينة أم الفحم واللّجون المهجرة، وذلك منذ الاستعمار البريطانيّ وحتى بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وبعد إزالة النصب، عُلِّقت لافتة كتب عليها: "دولة إسرائيل مكان محميّ، يجب على الزائر المحافظة على احترام المكان، ممنوع تنفيذ أي نشاط يتعلق بالمبنى نفسه، أو المنطقة المحيطة به"، فيما يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية هي التي قد تكون الجهة التي أزالت النصب التذكاري.

اللافتة التي وُضعت بعد إزالة النصب التذكاريّ

يُذكر أنه بين عامي 1917 و1948، استشهد نحو 45 شخصا من أم الفحم واللّجون المهجرة، استشهد قسم منهم في مدينة أم الفحم ودُفن فيها، وفيما استشهد قسم آخر في اللّجون.