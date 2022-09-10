اعتقلا على خلفية هبة الكرامة: الحكم بسجن شابين من حيفا لمدة 7-8 سنوات

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، هذا الأسبوع، السجن على الشابين آدم اسكافي (20 عاما) ويزن حرب (19 عاما) وكلاهما من مدينة حيفا على خلفية هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وبموجب قرار المحكمة، فإنها فرضت عقوبة السجن لمدة 8 سنوات على الشاب اسكافي، فيما فرضت السجن لمدة 7 سنوات على الشاب حرب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابين يقبعان في سجن "مجيدو"، وقد اعتقلا منذ تموز/يوليو 2021.

الشاب يزن حرب خلال إحدى جلسات المحكمة

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتقال 7 شبان من مدينة عكا على خلفية هبة الكرامة.

والشبان هم راني فيران، ومحمد حماد، وأيمن زلفي، وهيثم عوض، وصالح مجيد، وقصي عباس، وأدهم بشير، اعتقلهم الشاباك والشرطة بزعم مشاركتهم بالاعتداء على إسرائيلي يدعى مور غناشفيلي، يوم 12 أيار/مايو 2021، خلال هبة الكرامة.

وأعلن الشاباك أنه اعتقل وحقق مع في الأشهر الأخيرة مع خمسة شبان آخرين بشبهة المشاركة في الاعتداء على مور غناشفيلي، قبل أكثر من عام.

وإضافة للمعتقلين الخمسة، قُدمت لائحة اتهام ضد الشابين قصي عباس وأدهم بشير بزعم المشاركة في الاعتداء على خلفية قومية وعقائدية.

ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية التي اندلعت نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير إلى أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية أيار/مايو 2022، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".