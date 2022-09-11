إبعاد شاب من عكا عن الأقصى أسبوعا للمرة الثانية

سلمت السلطات الإسرائيلية الأسير المحرر طارق داعور من مدينة عكا، اليوم الأحد، أمرا بإبعاده لمدة 7 أيام عن المسجد الأقصى المبارك والاقتراب من محيطه في مدينة القدس المحتلة، وتم دعوته للتحقيق في الأسبوع المقبل مرة أخرى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت والدة داعور المرابطة في الأقصى بالقدس، الحاجة رجاء داعور، أثناء دخولها للصلاة في الأقصى، يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، تزامنا مع قيام وحدة تفتيش تابعة لجهاز المخابرات (الشاباك) في القدس بتفتيش بيته، واستدعائه للتحقيق في قسم المخابرات بالقدس، على الرغم من التحقيق معه قبلها بنحو أسبوعين، حول تواجده في المسجد الأقصى.

وقال داعور في حديث سابق لـ"عرب 48" إنه "تعرضت ووالدتي كثيرا للاعتقال، والتحقيق ليس إلا بهدف تفريغ الأقصى من المسلمين، والسماح للمستوطنين باقتحامه في ظل اقتراب أعياد اليهود".

وأكد أن "الانتهاكات التي يتعرض لها المصلون في المسجد الأقصى ما هي إلا إجحاف وظلم ضدنا، ونحن لا نبغي إلا ممارسة حقنا بالعبادة في المكان المقدس وهو المسجد الأقصى".