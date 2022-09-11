الطيبة: تمديد اعتقال 3 شبان بادعاء محاولة قتل عناصر شرطة خلال هبة الكرامة

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء اليوم، الأحد، اعتقال 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم من مدينة الطيبة، للمرة الثالثة على التوالي لمدة 7 أيام إضافية على ذمة التحقيق، إذ نسبت لهم "شبهات أمنية خطيرة".

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) شابين، أواخر الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 3 آخرين قبل أسبوعين، ليصل مجمل المعتقلين في الملف نفسه إلى 5 شبان.

وتنسب النيابة العامة إلى المشتبه بهم إطلاق النار ومحاولة قتل عناصر شرطة خلال هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وعقب المحامي، فادي برانسي، الموكل بالدفاع عن أحد المعتقلين في حديث لـ"عرب 48"، أن "هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات حول توقيت الاعتقال الذي يأتي بعد عام ونيّف من هبة الكرامة، من بينها أين كانت الشرطة والشاباك طوال كل تلك الفترة؟".

وأضاف "حتى هذه اللحظات لم نتطلع بصورة كاملة على مواد التحقيق، ولكن الشرطة حتى الآن لم تثبت العلاقة بين إطلاق النار ومحاولة القتل، أي أنه لا يوجد دليل مباشر يثبت تلك الادعاءات حتى الآن".