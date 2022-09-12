منطقة الناصرة: اعتقال مشتبهين بينهم محامون ببيع أراض بالاحتيال

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الإثنين، أربعة أشخاص من كفر كنا ونوف هجليل والمشهد، بشبهة بيع أراضي بالاحتيال ومن خلال صفقات ووثائق مزورة، يزيد مبلغها عن 55 مليون شيكل، دفعها مواطنون عرب مقابل بيعهم "حقوقا" في أراض تابعة للدولة وليست معروضة للبيع، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وجاء في البيان أن الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة ("لاهف 433")، أجرت تحقيقا سريا بمرافقة النيابة العامة في لواء الشمال، في الأشهر الأخيرة في هذه القضية.

وبدأ التحقيق في أعقاب شكوى قدمتها "سلطة أراضي إسرائيل" وضريبة الأراضي ضد اثنين من المعتقلين بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال في ظروف خطيرة، وتزوير، وتسجيل كاذب في وثائق شركة، إلى جانب مخالفات تبييض أموال بمبلغ عشرات ملايين الشواكل.

وأضاف البيان أن المشتبهين عملوا بشكل منتظم ومنهجي، وباعوا حقوقا في أراضي لعشرات الضحايا من المواطنين العرب، من خلال تزوير وثائق "سلطة أراضي إسرائيل، وفيما هذه الأراضي ليست معهروضة للبيع.

كذلك استخدم المشتبهون "محامين من أجل إنشاء صورة كاذبة وموثوقة، بهدف استغلال الضحايا والاحتيال عليهم".

وحصلت الشرطة في الأيام الأخيرة على إفادات من عشرات المشتكين. وعلى إثر ذلك داهمت قوات الشرطة، من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية وأفراد شرطة من منطقة الشمال وحرس الحدود بيوت المشتبهين في كفر كنا ونوف هجليل والمشهد، وأوقفت المشتبهين الأربعة.

كذلك وضعت الشرطة اليد على سيارات وأملاك أخرى، خلال مداهمة بيوت المتهمين، ويقدر ثمنها بعشرات ملايين الشواكل، كما تم فرض حجوزات على حسابات البنك، وتعتزم الشرطة العمل من أجل مصادرتها، بحسب بيانها.