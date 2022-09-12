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اعتقال 15 شخصا بزعم التسول في منطقة شفاعمرو

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 16:07

اعتقال 15 شخصا بزعم التسول في منطقة شفاعمرو
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 شخصا بزعم التسول في منطقة شفاعمرو.

وأعلنت الشرطة اليوم، الإثنين، أنها "تواصل النشاط ضدّ ظاهرة المتسوّلين والمقيمين غير الشّرعيّين في المفترقات الرّئيسيّة ومداخل القرى في المنطقة"، مشيرة إلى أنه جرى "تقديم لوائح اتّهام بحقّ مشتبَهين".

ووفقا للشرطة فإنه "قام أفراد مركز للشرطة في شفاعمرو بالتّعاون مع وحدات أخرى منها العلنيّة والسّريّة وقسم التّحقيق في نشاط ضدّ ظاهرة التّسول في المفترقات والشّوارع الرّئيسيّة. وجرى توقيف 15 متسولًا بينهم 5 قاصرين، وتقديم لائحة اتّهام بحقّ مشتبهَين مرفق بطلب تمديد التّوقيف حتّى إنهاء الإجراءات القانونيّة بحقّهما، وفتح ملفات جنائيّة بحقّ القاصرين، وضبط أغراض مزيفة للبيع".

وختمت الشرطة بالقول إنه "تمّت إحالة المشتبهين إلى مركز الشّرطة للتّحقيق، وفي غضون ذلك تّم فتح ملفات جنائيّة بحقّ المتسولين لدخولهم وإقامتهم في دولة إسرائيل بشكل غير قانونيّ".

يذكر أن الشرطة تلاحق عمالا فلسطينيين من منطقة الضفة الغربية وتضيق عليهم خلال تواجدهم في البلاد من أجل العمل وتوفير لقمة العيش الكريم لأبنائهم.

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#شفاعمرو
#الضفة
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#الشرطة
#اعتقالات

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