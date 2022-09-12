مصرع شاب في حادث طرق بالعفولة

لقي شاب (24 عاما) مصرعه في حادث طرق بمدينة العفولة، فجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنَّ "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، فجر اليوم، عن حادث طرق وقع في العفّولة بين دراجة كهربائية ومركبة أخرى، ومن جراء الحادث أصيب راكب الدراجة الكهربائية، وقدم مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للمصاب، وبعد مرور فترة قصيرة أُقرت وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 238 شخصا، بينهم 80 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 71 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.