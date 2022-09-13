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اتهام شاب من رهط بمطاردة وطعن قريبه بالسيف

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 15:45

اتهام شاب من رهط بمطاردة وطعن قريبه بالسيف
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدم قسم الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة في مدينة بئر السبع لائحة اتهام وطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية، ضد شاب (32 عامًا) من سكان رهط في منطقة النقب، بعد أن هاجم قريبه بالسيف في أحد شوارع المدينة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم السبت، كان أحد سكان رهط يقود سيارته في المدينة، عندما قام سائق آخر (أحد أفراد عائلته وقريبه) بإغلاق الطريق أمامه، وبعدها نزل المتهم من سيارته حاملاً سيفًا، وضرب الزجاج الأمامي لسيارة الشاب، وبعدها هاجمه وطعنه".

وذُكر في لائحة الاتهام أن "الضحية الذي أصيب بجروح بدأ بالفرار من مكان الحادث، وطارده المتهم بالسيف، وبعدها ركب سيارته وتبعه المتهم. الضحية التقط حجرًا من الأرض، فهدده المتهم 'سأعود وأقطعك بالسيف' وهرب من المكان. وبعد تحقيقات عثر أفراد الشرطة في رهط على المتهم واعتقلوه".

يذكر أن كاميرات المراقبة وثقت الاعتداء في رهط، في وضح النهار.

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#رهط
#سيف
#العنف والجريمة
#محاكم
#لوائح اتهام

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