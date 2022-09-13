الحبس 6 أعوام لشاب تسبب بمصرع صفاء وكمال طه من كابول

فرضت المحكمة المركزيّة في حيفا، اليوم الثلاثاء، على راني عكاوي (23 عامًا)، من سكان مدينة طمرة، الحبس لمدة أعوام، وتجريده من رخصة السياقة، ودفع تعويض قدره 100 ألف شيكل بعد أن "أقرّ بالذنب وأدين بالإماتة بسبب عدم الاكتراث على إثر حادث سيارة، والذي تسبّب بوفاة مستقلي السيارة الزوجين المرحومين صفاء وكمال طه من كابول"، وفقا للنيابة العامة.

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة فإنه "مساء 3 تموز/ يوليو 2020، سافر المتهم بسرعة زائدة على الطريق السريع 70 باتجاه طمرة، وحاول الهروب من الشرطي الذي أشار إليه بالتوقّف. وصل المتهم إلى تقاطع طرق بجانب متنزه طمرة، فقد السيطرة على سيارته، تجاوز جزيرة مرورية مبنية، اصطدم بمركبة الزوجين صفاء وكمال طه ودفعهما باتجاه عامود كهربائي، ونتيجة للحادث، أُعلن عن وفاة السائق كمال طه على الفور، كما أعلنت وفاة زوجته صفاء بعد حوالي أسبوع من الحادث".

ووفقا للنيابة فإنه "كجزء من الإجراءات، صرّح المحامي عنان غانم من النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي)، الذي تولى القضية، أن وفاة الزوجين كانت نتيجة مباشرة لظاهرة قبيحة تتمثّل في محاولة الهروب وعدم الانصياع لأفراد الشرطة أثناء محاولتهم إنفاذ قوانين المرور... بسبب فعل المتهم، لقي مواطنان بريئان مصرعيهما، وتسبّب ذلك بصدمة حقيقية لأفراد عائلاتهما، إذ انقلبت حياتهم رأسًا على عقب".

وقضت المحكمة بأن "المتهم قد تجاهل بقصد تعليمات الشرطي الذي أشار إليه بالتوقف، واستمر بالقيادة بعنف حتى اصطدم بالسيارة وتسبّب بوفاة المرحومين. إنما هذا يدلّ على سلوك جامح وغير أخلاقي أدى إلى تدمير حياة الأبرياء".

وفرضت المحكمة على المتهم بالحبس 6 سنوات، و12 شهرًا تحت المراقبة، وسحب رخصة السياقة لمدة 10 سنوات من تاريخ الإفراج عنه، وتعويض عائلة المرحومين بمبلغ 100 ألف شيكل.