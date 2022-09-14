اعتقال ثلاثة مشتبهين بتهديد وابتزاز رجال أعمال ومقاولين

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص من بلدات عربية بشبهة إجبار رجال أعمال ومقاولي بناء على دفع الإِتاوة (الخاوة) تحت وطأة التهديد.

ووفقا للشرطة فإنه "في الأشهر الأخيرة، كجزء من النشاط المستمر ضد الجرائم الاقتصادية في المجتمع العربي قامت وحدة 'يالاك' القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في 'الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)' بتحقيق سري، بالتعاون مع مختلف سلطات إنفاذ القانون، هذه الجرائم التي تقوم بها العناصر الإجرامية في المجتمع العربي في مجال تقديم الخدمات الأمنية والحراسة في مواقع البناء وغيرها، إذ اتّضح أنّ المشتبهين أداروا شركة حراسة ويزعم أنّهم قاموا بإجبار رجال أعمال ومقاولي بناء بتلقي خدماتهم في مواقع البناء في منطقة الشمال، مقابل دفع مبلغ (خاوة) مع تهديدهم وتخويفهم".

وأضافت أنه "بحسب الشبهات فقد تطوّرت شركة الحراسة وبشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما كشف التحقيق عن تورّط المشتبهين بجرائم اقتصادية منها المخالفات الضريبية وغسيل الأموال بمبالغ تقدّر بعشرات ملايين الشواكل، والتي تضرّ باقتصاد الدولة، وذلك من خلال استخدام فواتير وهمية بشكل منظم من قبل شركة الحراسة هذه".

وأشارت إلى أنه "صباح اليوم، مع انتقال التحقيقات من السرية إلى العلنية، داهم أفراد من وحدة يالاك، منازل ومحلات 3 مشتبهين من ساجور وكفر مندا وبئر المكسور وبسمة طبعون، وقاموا بإجراء بحث لجمع أدلة تدينهم بارتكاب جرائم متعلقة بالابتزاز عن طريق التهديد وإدارة شركة حراسة غير مرخصة، ومخالفات ضريبية ومخالفات متعلقة بغسل الأموال. وأثناء التفتيشات تمّ ضبط سيارة فارهة وعدد من المستندات، ومع الانتهاء من التفتيشات تمّ اعتقال صاحب الشركة واثنين آخرين لاستجوابهم مع تحذير، ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع المزيد من المشتبهين بما يتعلق بهذه القضية".

ودعت الشرطة كل شخص تعرض للأذى من قبل المشتبهين بتقديم شكوى.