عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

تظاهر عدد من أبناء عائلة الدبسان أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، صباح اليوم الخميس، للمرة الثانية احتجاجا على الضائقة السكنية التي يعانون منها، ومن أجل البقاء في منطقة "أم علق" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وهذه المرة الثانية خلال الأيام الأخيرة التي تتظاهر فيها العائلة أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، احتجاجا على سياسات وممارسات التضييق عليها.

وشارك رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ومركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، وعدد من الناشطين السياسيين وأعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى جانب عائلة الدبسان في الوقفة الاحتجاجية.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات ضد مخططات السلطات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين العرب في النقب، وأخرى داعية لحل الضائقة السكنية لعائلة الدبسان، والتي تعاني منها منذ عشرات السنين، مع العلم أنها تمتلك آلاف الدونمات في منطقة الشريعة بالنقب.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت بحماية قوات من الشرطة، صباح يوم الأحد الماضي، خيام عائلة الدبسان.