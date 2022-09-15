  2. محليات
  3. أخبار محلية

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 13:37

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية
من الوقفة الاحتجاجية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تظاهر عدد من أبناء عائلة الدبسان أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، صباح اليوم الخميس، للمرة الثانية احتجاجا على الضائقة السكنية التي يعانون منها، ومن أجل البقاء في منطقة "أم علق" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وهذه المرة الثانية خلال الأيام الأخيرة التي تتظاهر فيها العائلة أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، احتجاجا على سياسات وممارسات التضييق عليها.

وشارك رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ومركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، وعدد من الناشطين السياسيين وأعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى جانب عائلة الدبسان في الوقفة الاحتجاجية.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات ضد مخططات السلطات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين العرب في النقب، وأخرى داعية لحل الضائقة السكنية لعائلة الدبسان، والتي تعاني منها منذ عشرات السنين، مع العلم أنها تمتلك آلاف الدونمات في منطقة الشريعة بالنقب.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت بحماية قوات من الشرطة، صباح يوم الأحد الماضي، خيام عائلة الدبسان.

بودكاست عرب 48

#النقب
#الضائقة السكنية
#عائلة الدبسان
#منطقة الشريعة
#أم علق
#لجنة المتابعة
#لجنة التوجيه

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

عائلة الدبسان في النقب تواصل الاحتجاج على الضائقة السكنية

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق ملف التحقيق باستشهاد محمد كيوان
إغلاق ملف التحقيق باستشهاد محمد كيوان

2022-09-15

المتابعة تدعو لحراك سريع إسنادا للأسير المريض أبو حميد
المتابعة تدعو لحراك سريع إسنادا للأسير المريض أبو حميد

2022-09-15

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة بنهاية الأسبوع
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة بنهاية الأسبوع

2022-09-15

الأكثر قراءة

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

2022-09-14
مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

2022-09-14
القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

2022-09-14
الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

2022-09-14
انهيار عمارة اللويبدة بعمّان: ارتفاع عدد القتلى إلى 9 وتخليص رضيعة (4 شهور) على قيد الحياة

انهيار عمارة اللويبدة بعمّان: ارتفاع عدد القتلى إلى 9 وتخليص رضيعة (4 شهور) على قيد الحياة

2022-09-14