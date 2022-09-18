اعتقال أحد سكان الطيرة بشبهة غسل أموال وتهرب ضريبي

داهمت الشرطة، صباح اليوم الأحد، منزل أحد سكان مدينة الطيرة وتحرزت على شيكات قدرها 400 ألف شيكل، وسيارتين فاخرتين، واعتقلت مشتبها بـ"غسل أموال وتهرب ضريبي والانتماء لمنظمة إجرامية".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة الشبهات المنسوبة إليه.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية في المجتمع العربي، تم إجراء تحقيق سري، حول صرف مئات الشيكات بقيمة عشرات الملايين من الشواكل، أثناء ارتكاب مخالفات ضريبية وغسل أموال".

وأضافت أنه "بحسب الشبهات، فإن رجلا من سكان الطيرة، ينتمي إلى منظمة إجرامية، تورط في السنوات القليلة الماضية في حذف وإخفاء الدخل وتحرير شيكات لدى صرّافين مختلفين لعشرات المصالح والشركات، خلافًا للقانون وبدون ترخيص من مزوّد الخدمات المالية والائتمانية الرسميّ. وتقدر مبالغ الشيكات بعشرات الملايين من الشواكل، وعلى ما يبدو، فإنّ المشتبه أدخل إلى جيبه عمولات بمبالغ مالية كبيرة جدًا ولم يبلغ سلطات الضرائب عنها".

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.