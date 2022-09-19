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اتهام شاب من النقب بإطلاق النار على آخرين

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 11:07

اتهام شاب من النقب بإطلاق النار على آخرين
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب عربي من النقب، نسبت إليه تهمة "إطلاق النار على آخرين، على خلفية نزاع حول ملكية أرض".

ونسبت النيابة للشاب في لائحة الاتهام أيضا "القيام بمخالفات، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، ومخالفات متعلقة بحيازة أسلحة".

وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المتهم على ذمة التحقيق لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم (34 عاما) وصل بسيارة مع آخر لمنزل الضحايا وبحوزته بندقية من نوع M16 ومسدس، دون رخصة لحيازتهما. وأخرج المتهم يده من السيارة وباشر بإطلاق النار عبر البندقية، وشخص ثان كان برفقته قام بإطلاق النار بواسطة المسدس".

وذكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "سمع شخصان دوي العيارات النارية فخرجا من المنزل لفحص ما الذي يجري، وعندها قام المتهم الرئيسي والشخص الذي برفقته بإطلاق النار باتجاههما أيضا".

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#النقب
#جنائيات
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة
#بئر السبع
#إطلاق نار

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