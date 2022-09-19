اتهام 3 أشخاص من اللد والرملة بقتل نهاد الحنوني

قدمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شخصين (والد ونجله) من اللد وشاب من الرملة، نسبت إليهم اقتراف جريمة قتل نهاد رضوان موسى الحنوني (60 عاما) من سكان مدينة الطيرة بعد انتقاله إليها، إذ كان سابقا من سكان اللد.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد تحقيقات حثيثة أجرتها الشرطة في ملف قضية جريمة قتل نهاد موسى من المثلث عشية عيد الأضحى، قبل نحو الشهرين، أمام عيون عائلته، تمّ صباح اليوم الإثنين تقديم لائحة اتّهام ضد أفراد من عائلة المرحوم. بادرت الوحدة المركزية في لواء المركز في الأشهر الأخيرة لتحقيقات في قضية مقتل نهاد موسى من منطقة المثلث أمام عيون زوجته وأولاده أثناء تواجدهم في موقف سيارات منزل أقربائهم في اللد".

وأضافت أن "التحقيقات بدأت، يوم 9 تموز/ يوليو 2022، عشية عيد الأضحى، عقب استلام بلاغ على بدالة الشرطة حول سماع دوي عيارات نارية نحو الساعة الحادية عشر ليلا في اللد، حيث 'وفقًا للطاقم الطبي' تمّ العثور على الضحية داخل سيارته وإلى جانبه زوجته التي أصيبت بوجهها وأبنائه الثلاثة (11-17 عامًا). وفي غضون ذلك وصل محققو وحدة 'يمار' وأفراد من شرطة اللد إلى موقع الجريمة وباشروا بالبحث عن أدلة وباشروا بفحص خلفية وظروف الحادث مع البحث عن المشتبهين لتحديد مكانهم".

وأشارت إلى أنه "مع تطوّر التحقيقات بالتوازي مع النتائج، ألقى أفراد وحدة اليمار القبض على ثلاثة مشتبهين بالضلوع بجريمة القتل، بينهم اثنان (أب يبلغ 58 عامًا وابنه 20 عامًا) من سكّان اللد، ومشتبه ثالث بالعشرينيات من عمره من سكان الرملة، وهم من أقرباء الضحية. ووفقًا للشبهات فإن الخلفية بسبب صراع داخل الأسرة ذلك بعد أن تبيّن أنّ أحد المشتبهين قام بإطلاق النار على القسم العلوي من جسم الضحية وزوجته، ما أسفر عن وفاته في المكان وإصابة زوجته بوجهها برصاصة اخترقت فمها".

وختمت بالقول إنه "تمّ تمديد فترة اعتقال المشتبهين الثلاثة من فترة إلى أخرى، وصباح اليوم تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدهم بتهمة القتل في ظروف خطيرة والتحريض على القتل".