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اعتقال مشتبهين بالاستيلاء على مسلخ دواجن لرجل من دير الأسد

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 10:41

اعتقال مشتبهين بالاستيلاء على مسلخ دواجن لرجل من دير الأسد
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، مشتبهين وصفتهم بـ"مجرمين ينتمون لمنظمة إجرام"، قالت إنها "تعمل في المجتمع العربي، وقاموا بالاستيلاء على مسلخ دواجن، وباعوا ملايين الدواجن بشكل غير قانوني وبدون رقابة".

ووفقا للشرطة فإنه "خلال الأشهر الأخيرة، أديرت تحقيقات مشتركة لوحدة 'لاهف 433' ووحدة 'يهلوم' التابعة لسلطة الضرائب والشرطة الخضراء ووحدات أخرى، حول مسلخ للدواجن يبيع كميات كبيرة وأكثر بكثير مما هو مسموح قانونيا من قبل وزارتي الزراعة والصحة".

وأضافت أنه "حسب الشبهات فإن المسلخ يتبع لرجل (52 عاما) من بلدة دير الأسد، قد تم بيع ملايين الدواجن سنويا بعشرات ملايين الشواكل بدون رقابة بعد استيلاء منظمة الإجرام عليه".

وختمت بالقول إنه "بعد انتقال التحقيق إلى تحقيق علني، اقتحمت الشرطة صباح اليوم، الإثنين، منازل المشتبهين وتمت مصادرة 9 مركبات خصوصية و11 شاحنة وأوراق مالية نقدية تصل إلى نصف مليون شيكل، وتم اعتقال 6 مشتبهين وإيقاف 6 آخرين للتحقيق معهم. وتنوي الشرطة العمل على إغلاق المسلخ".

بودكاست عرب 48

#دير الأسد
#مسلخ دواجن
#العنف والجريمة
#منظمات الإجرام

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