لجنة رسمية تزور كفر قرع لمنحها صفة مدينة

تجولت اللجنة الرسمية المخولة بمنح كفر قرع صفة مدينة في أحياء ومرافق البلدة، أمس الإثنين.

وزارت اللجنة مجلس محلي كفر قرع والتقت برئيس وأعضاء ومديري أقسام المجلس المحلي الذين أطلعوا أعضاء اللجنة على إستراتيجيات العمل بالأقسام المختلفة.

وفي الجولة الميدانية زارت اللجنة المرافق والمباني العامة بالبلدة واطلعت على تقدم سيرورة التخطيط لمسطحات البلدة بما في ذلك المشاريع العمرانية، وجهاز التربية والتعليم، ومشاريع البيئة، وتطور البنى التحتية، وإمكانية تطوير منطقة صناعية لدعم اقتصاد كفر قرع.

وفي السياق، قال رئيس اللجنة المخولة، غابي ميمون، إن "بلدة كفر قرع تشهد ثورة عمرانية في جميع المجالات التي اطلعنا عليها خلال الزيارة، وهي مثلا يحتذى به بالمقارنة مع المجتمعين العربي واليهودي". وأثنى على الطواقم المهنية في المجلس المحلي وعملها.

وخلال حديثه لطواقم المجلس قال إنه "على ضوء الانطباع الإيجابي للزيارة ستقوم اللجنة بإعداد تقرير يوصي أمام وزيرة الداخلية بالإعلان عن كفر قرع مدينة".

وقال رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، إن أعضاء اللجنة والطواقم المهنية للمجلس المحلي أدوا عملهم الدؤوب بكل جدية لمنح كفر قرع صفة مدينة، وإعلان رئيس اللجنة هو بمثابة بشرى لسكان البلدة على أمل إتمام مشروع منح كفر قرع صفة مدينة في الأشهر القريبة.

يذكر أن إدارة مجلس محلي كفر قرع تواصل جهودها من أجل الإعلان عن البلدة مدينة، والحصول على ذلك رسميا من قبل وزارة الداخلية.