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تصريح ادعاء ضد ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 09:26

تصريح ادعاء ضد ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة
توضيحية (Getty Images)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، صباح اليوم الخميس، تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد ستة شبان من مدينة الطيبة على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

ووفقا لادعاء النيابة العامة "أطلق المشتبهون الستة النار خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة الطيبة" خلال أحداث هبة الكرامة، العام الماضي.

ونسبت النيابة العامة للشبان الستة من الطيبة، في تصريح المدعي العام، "إطلاق النار تجاه عناصر للشرطة ومحاولة قتلهم خلال المواجهات التي اندلعت في الطيبة"، كما نسبت لأحد المعتقلين "التجارة بالسلاح لأغراض أمنية".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أحد المعتقلين، فادي برانسي، لـ"عرب 48" إنه "حتى هذه اللحظة لم نطلع بشكل كامل على مواد التحقيق. سنقوم بالاطلاع على المواد بعد تقديم لوائح الاتهام، ولكن من الواضح أن الملف مضخم بشكل كبير".

وأكد أن "عملية منع بعض المعتقلين من الالتقاء بمحام تثير الكثير من الشكوك حول الاعترافات والأدلة التي قدمتها الشرطة. فور تلقينا المواد سنقوم بتقديم الطعون ضدها".

وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا أربعة شبان في البداية، ولاحقا جرى اعتقال ثلاثة آخرين، تم تمديد اعتقالهم لفترات مختلفة، وأطلق سراح أحدهم، أمس.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#هبة الكرامة
#الهبة الشعبية
#محاكم

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