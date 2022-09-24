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3 إصابات في جريمتي إطلاق نار باللد وجسر الزرقاء

تاريخ النشر: 24/09/2022 - 22:09

3 إصابات في جريمتي إطلاق نار باللد وجسر الزرقاء
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رجل (43 عاما) وامرأة (36 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:22، حول إصابة شخصين في حادث عنف بجسر الزرقاء، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لرجل وامرأة عانيا جروحا متوسطة".

وبعد تقديم العلاجات الأولية لهما، جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفي مدينة اللد، أصيب شخص (55 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#جسر الزرقاء
#اللد
#تقاعس الشرطة

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