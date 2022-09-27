اللجنة الشعبية في سخنين تقر برنامج الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى

أقرت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين في اجتماع خاص عقدته، حديثا، بحضور أهالي الشهداء برنامج إحياء الذكرى الثانية والعشرين لهبة القدس والأقصى.

وكان رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريا، قد افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء هبة القدس والأقصى.

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الذكرى في رواية الشعب والحفاظ على رسالة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لنحيا بكرامة وعزة وطنية، والأسباب التي كانت عشية هبة القدس والأقصى ما زالت قائمة من قوانين عنصرية، والهجوم على مقدسات شعبنا. كما تم دعوة شعبنا إلى المشاركة الجماهيرية، وتم اتخاذ قرارات وخطوات بينها "على صعيد نشاطات سخنين، صبيحة يوم السبت القادم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الساعة التاسعة والنصف الانطلاق من بلدية سخنين لزيارة أهالي عائلة الشهيد عماد غنايم وعائلة الشهيد وليد أبو صالح".

وأضافت أنه في "الساعة 11:00وضع الأكاليل على أضرحة الشهداء، واستقبال الوفود من قرانا ومدننا، ووفد أهلنا من عرابة ودير حنا. ومن ثم التوجه لعرابة لوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء في عرابة. وفي الساعة الثانية بعد الظهر انطلاق مسيرة سخنين من شارع الشهداء بجانب مسجد النور لتجوب شوارع البلدة شمالا، وغربا والتوجه لعرابة والالتحام بمسيرة عرابة ودير حنا والمشاركة في المهرجان المركزي الساعة الرابعة قبالة سوق عرابة".

وتوجهت اللجنة الشعبية إلى الأطر والمؤسسات والحركات السياسية لبرمجة نشاطات وندوات توعوية لتعزيز الذكرى ونقل ميراثها النضالي من الأبناء للأحفاد ومن جيل لجيل.

كما دعت الشعبية المدارس لإحياء الذكرى من خلال ندوات وفعاليات، مستعينين بفعاليات تم إعدادها على يد مربين من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

وختمت اللجنة الشعبية في سخنين بالقول إنه "نناشد شعبنا بأن يكون موحدا، للذكرى قدسيتها، والعلم الفلسطيني يوحدنا، وألا ترفع أعلام ودلائل حزبية. المجد والخلود لشهداء شعبنا، نحيى الذكرى بوحدة وتماسك، ونسمع صوتنا، ونعزز الذاكرة الجماعية".