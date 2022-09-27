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منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 13:12

منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها
رجاء داعور (أم طارق) من عكا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المرابطة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، الحاجة رجاء داعور (أم طارق) من مدينة عكا، من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه، على الرغم من انتهاء صلاحية قرار الإبعاد الأخير الذي تلقته، يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، خلال اعتقالها في الأقصى.

وقالت المرابطة داعور لـ"عرب 48" إنه "وصلت للصلاة في المسجد الأقصى بعد قرابة الساعتين ونصف سفرا من مدينة عكا، إلا أن شرطيا من قوات الاحتلال كان يقف عند باب المجلس منعني من الدخول، فأبلغته بأن أمر الإبعاد قد انتهى فردّ بأنه تم تجديد أمر المنع لغاية يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي منعي من دخول الأقصى لمدة ثلاثة أشهر. عندها اتصلت بالمحامي وتبين بأنه تم تجديد أمر المنع دون إبلاغنا أو تسليمنا إياه".

وأضافت أنه "تم اعتقالي في المرة الأخيرة بسبب اعتداء مستوطن عليّ بحماية الشرطة التي هي الأخرى اعتدت علي، لكنني من خلال متابعتي للبث المباشر للمسجد الأقصى رأيت المستوطن الذي اعتدى عليّ يدخل الأقصى ولم يتم منعه".

وختمت داعور بالقول إنه "أؤكد بأنه على الرغم من قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى إلا أن هذا لن يمنعني من الصلاة على أبوابه، فالمسجد الأقصى لنا، ونحن أهل الحق وهم أهل الباطل، ولن أبتعد عن القدس وأهلها. روحي وقلبي معلقان بالأقصى".

بودكاست عرب 48

#عكا
#القدس
#الأقصى
#رجاء داعور
#أم طارق داعور
#إبعاد عن الأقصى

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