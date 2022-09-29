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اتهام شابين باختطاف وتهديد وإطلاق نار على منزل مُقترض من باقة الغربية

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 07:23

اتهام شابين باختطاف وتهديد وإطلاق نار على منزل مُقترض من باقة الغربية
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، في الأيام القريبة، لائحة اتهام ضد شابين من سكان طلعة عارة تنسب إليهما الاختطاف والابتزاز والتهديد وإطلاق النار على منزل أحد سكان مدينة من باقة الغربية.

وقدمت النيابة، أمس الأربعاء، تصريح ادعاء ضد الشابين، إذ تبين من ملف التحقيق أن الشابين ابتزا أحد سكان باقة الغربية بمبلغ نقدي وخطفاه وعلقاه على شجرة وأضرما النار في محال لعائلته وألقيا قنبلة يدوية على منزله. وتم تمديد اعتقالهما على خلفية الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنه "كجزء من مكافحة المنظمات الإجرامية وجرائم الابتزاز بالتهديد، تم خلال الأشهر القليلة الماضية إجراء تحقيق سري ضد العديد من المشتبه بهم الذين عملوا معًا ضد الضحية وأفراد عائلته، إذ وجهوا تهديدات لفظية واستخدموا العنف الجسدي ضد الضحية. وبحسب الاشتباه، فقد اقترض الضحية مبلغا قدره 80 ألف شيكل من المشتبه بهم، وطلبوا تحصيل مبلغ 400 ألف شيكل من الضحية، والذي لم يستطع تلبية مطالب المشتبهين بالابتزاز من قبلهم بالعنف وتهديدات تجاهه وأفراد عائلته. وفي حوادث أخرى، اتضح أن محلا لعائلة الضحية قد أضرمت النيران فيه، كما تم إطلاق النار وإلقاء قنبلة يدوية على منزل الضحية".

وأضافت أنه "مع تراكم مواد التحقيق، تم القبض على المشتبه بهما، يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2022، وجرى تمديد اعتقالهما من وقت لآخر للاشتباه في الاختطاف والابتزاز المزعوم بواسطة التهديدات. وقُدِّم تصريح ضدهما، يوم الأحد الماضي، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما للاشتباه المنسوب إليهما".

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