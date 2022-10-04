تصريح ادعاء ضد ضد شاب من جديدة المكر ابتز شخصا من كفر ياسيف

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة تصريح ادعاء ضد رجل من جديدة المكر ابتز آخر من كفر ياسيف.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإن ملابسات الحادثة تعود ليوم 12 أيلول/ سبتمبر 20200، إذ فتحت ملفا للتحقيق بعد استلامها شكوى من قبل رجل (53 عامًا) من سكان كفر ياسيف، والذي قال إنه "تعرّض للابتزاز على خلفية جنسية".

وأضافت أنه "اتَضح من التحقيق أنّه، يوم 12 آب/ أغسطس2022، أقيمت علاقة غرامية بين الضحية وشابة من خلال أحد تطبيقات المواعدة، حيث تمّ خلالها التواصل هاتفيا مع الشابة وقام بالكشف عن عضوه التناسلي، وتمّ توثيقه بالفيديو وتسجيل الفيديو. وبعد انتهاء المكالمة بينهما، تواصل معها رجل لا يعرفه من قبل، وأخبر الضحية بأنّه تمّ توثيق المكالمة وإذا لم يرغب بنشر صوره وفضحه فعليه أن يدفع مبالغ مالية، وهكذا على مدار شهر دفع الضحية نحو 25 ألف شيكل للمشتبه به، من خلال وضع المبلغ داخل ظرف يحتوي على المبلغ في مكان عام، بالإضافة إلى ذلك حصل المشتبه من الضحية على الرمز السري وكلمة المرور لحسابه المصرفي، حيث كان المشتبه قادرًا من خلاله على سحب مبالغ إضافية من المال مقال التزام الصمت".

وأشارت إلى أنه "مع استلام الشكوى في الشرطة، فتحت الشركة تحقيقا سريا، تمّ خلاله توجيه الضحية للتواصل مع المشتبه به وتحديد موعد آخر معه مقابل دفع مبلغ بقيمة 5 آلاف شيكل، وهكذا في يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2022، تمّ تحديد مكان 'دفن 'المبلغ المالي بين الضحية والمشتبه به، في منطقة مفتوحة بين أبو سنان والمركز الطبي للجليل في نهريا، تمّ دفن المبلغ الذي استبدل لاحقا بعلامات من الشرطة وتمّ نشر أفراد الشرطة من مركز الجليل الغربي في المكان بهدف ضبط المشتبه به".

وختمت الشرطة بالقول أنه "في ساعات المساء وصل المشتبه به إلى المكان المحدد بسيارته التي كانت تتواجد برفقته سيدة وقاما بأخذ المبلغ، وقامت الشرطة بملاحقة المشتبه به (34 عامًا) من سكان جديدة المكر واعتقلته مع السيدة التي كانت معه. وتمّ إطلاق سراح السيدة بشروط مقيدة، بينما تمّ تمديد فترة اعتقال المشتبه به من فترة لأخرى. ويوم أمس، تمّ تقديم تصريح مدّع عام ضده استعدادا لتقديم لائحة اتهام ضده يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وتمّ طلب تمديد فترة اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية".