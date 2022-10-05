حدثا اعتداء على شبان عرب وسياراتهم في "بات يام" خلال "يوم الغفران"

اعتدى يهود متطرفون، مساء أمس الثلاثاء، على 5 مواطنين عرب من سكّان حورة النقب في مدينة "بات يام" في مركز البلاد بحجة أنهم استقلوا سيارتهم خلال "يوم الغفران".

واحتشدت جموع المتطرفين وشاركت بالاعتداء على المواطنين العرب قبل أن يُلحقوا بالمركبة أضرارا أخرى وقلبها على طرفها.

وصُنّفت الإصابات بين طفيفة ومتوسطة -طُعِن أحدهم بالفخذ-، وتلقى 3 أشخاص علاجات في مستشفى "فولفسون" وشخصان لم يضطرا لتلقي العلاج، تتراوح أعمار الشبان الخمسة بين العشرين والثلاثين.

ولم تعتقل الشرطة أحدا من المشتبهين الذين نفذوا الاعتداء الجماعي على المواطنين العرب.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها أن حدثا مشابها جرى أيضًا في مدينة "بات يام"، مساء الثلاثاء، وفيه اعتدى يهود متطرفون على سيارة كانت مركونة بجانب الشارع لا يتواجد بها ركاب ولكن ملكيتها تعود لمواطنين عرب من قرية جلجولية.