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تقديم لائحة اتهام بحق شابّ حاول قتل شخص بإحراقه وهو نائم

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 16:59

تقديم لائحة اتهام بحق شابّ حاول قتل شخص بإحراقه وهو نائم
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، لائحة اتهام ضدّ شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، من سكان ميسر، لمحاولته قتل شخص عبر إشعال النار به بعد أن كان على خلاف معه".

وذكرت النيابة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه "وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي عنان غانم، فقد قرّر المتهم، وبسبب نزاع بين أفراد أسرته والضحية، قتل الضحية (61 عامًا)".

وأضافت أنه "في (تاريخ) 14.08.22 في ساعات الصباح الباكر، غادر المتهم منزل قريبه، وذهب مع آخر إلى منزل الضحية، حيث كان بحوزته حاوية بها مادة قابلة للاشتعال وولّاعة. دخل المتهم منزل المشتكي، الذي كان آنذاك نائما في سريره، سكب المادة القابلة للاشتعال على المشتكي وأضرم فيه النار".

وتابع البيان: "بعد ذلك مباشرة، هرب المتهم من مكان الحادث. الضحية، التي اشتعلت فيه النيران نتيجة تصرفات المتهم، قام من فراشه وخرج من منزله وهو مشتعل فقام أبناؤه بإخماد النيران".

وضكر البيان أنه "نتيجة لأفعال المتهم، أصيب الضحية بحروق شديدة تقدّر بنحو 60%٪ من الجسم. ولا يزال مقدِّم الشكوى يتواجد في مستشفى ’تل هشومير’ حتى وقت تقديم لائحة الاتهام، حيث يخضع للعلاج في قسم العناية المركّزة".

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