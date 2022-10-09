إصابة خطيرة لشخص إثر حريق هائل في دبورية

أصيب شخص بحالة اختناق خطيرة إثر تعرضه لاستنشاق دخان انبعث من حريق هائل في قرية دبورية، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "ثمانية طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد حريق كبير شب في مكب للنفايات، وانتشرت النيران في مخازن قريبة".

وأضاف أن "الطواقم عملت على منع انتشار ألسنة النيران".

ونقلت طواقم طبية بسيارة العلاج المكثف شخصا إلى المستشفى من جراء إصابته إثر استنشاق الدخان، ووصفت إصابته بأنها خطيرة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم تكشف أسباب اندلاع الحريق لغاية الآن.