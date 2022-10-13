طمرة: وفاة الشاب مصطفى أبو رومي متأثرا بإصابة بحادث طرق

توفي، اليوم الخميس، الشاب مصطفى محمود مصطفى رجب أبو رومي (19 عاما)، وهو من طمرة، متأثرا بإصابته بحادث طرق وقع قبل نحو شهرين.

وكان الشاب أبو رومي قد أُصيب في حادث وقع عند مفرق المدينة، ونُقل حينها لاستكمال تلقي العلاج في مشفى "رمبام" في حيفا، فيما كان يعاني من جراح حرجة.

ولم تُفلح محاولات الإبقاء على حياة الشاب، ليُعلَن عن وفاته اليوم.

وفي الرابع من الشهر الجاري، لقي مالك رفيق حسن أبو رومي، وهو من مدينة طمرة كذلك، مصرعه في حادث طرق وقع بالقرب من مدينة شفاعمرو.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، وحتى 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.